誰要葉金川下台？遭點名4官員皆否認
血液基金會董事長葉金川今日下午宣布，迫於行政院壓力，他將辭去董事長一職，並點名示意他下台的人，是4名擔任血液基金會董事衛福部官員之一，包括衛福部次長蔡森田、主任秘書王宗曦、疾管署長周志浩、食藥署長姜郁美，但四人接受採訪時皆否認，形成一場羅生門。
根據週刊報導，血液基金會屬於不當黨產。葉金川今大動作召開記者會駁斥，並進一步表示，該不實報導至今2日，已嚴重影響外界捐血意願，血液庫存量下降了5000單位，他在跟衛福部官員商討對策的同時，竟被對方口頭示意「行政院希望你辭職」。
記者詢問，這個「對方」是否就是衛福部派去擔任董事的4人之1，他回「我要討論事情當然是和他們討論啦」，同時表示，對方是用Line跟他說「署長，能否和您電話聯絡一下」，接著透過電話示意他，行政院希望他下台，同時勸他暫時避避風頭，記者追問對方是誰、能否看Line，他則拒絕。
衛福部次長蔡森田說，自己絕沒有示意要葉下台，且自己剛接董事不久，連董事會都還沒參與過；主任秘書王宗曦也否認，自己最近沒有任何機會和葉聯絡，無論是Line或電話都是；食藥署長姜郁美更強調絕不是她，「葉是我老長官，我哪敢跟他講這種事」，並表示除了在公開場合打招呼，自己不會和葉聯絡；疾管署長周志浩也否認，自己和葉沒有聯繫，沒用Line、也沒電話。
衛福部今日在葉金川開完記者會後，便由醫事司司長石崇良出面說明，石說，就他個人了解，衛福部並未皆受到行政院「要葉下台」的示意，衛福部也未派人示意葉下台，至於葉金川點名的4名官員，石崇良則表示不清楚。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。