誰要葉金川下台？遭點名4官員皆否認

台灣血液基金會董事長葉金川（圖）12日下午表示，他在行政院要求下辭職，他質疑「我辭職血就夠嗎？」，並表示未來董事長將由副董事長張上淳代理。（中央社）

血液基金會董事長葉金川今日下午宣布，迫於行政院壓力，他將辭去董事長一職，並點名示意他下台的人，是4名擔任血液基金會董事衛福部官員之一，包括衛福部次長蔡森田、主任秘書王宗曦、疾管署長周志浩、食藥署長姜郁美，但四人接受採訪時皆否認，形成一場羅生門。

根據週刊報導，血液基金會屬於不當黨產。葉金川今大動作召開記者會駁斥，並進一步表示，該不實報導至今2日，已嚴重影響外界捐血意願，血液庫存量下降了5000單位，他在跟衛福部官員商討對策的同時，竟被對方口頭示意「行政院希望你辭職」。

記者詢問，這個「對方」是否就是衛福部派去擔任董事的4人之1，他回「我要討論事情當然是和他們討論啦」，同時表示，對方是用Line跟他說「署長，能否和您電話聯絡一下」，接著透過電話示意他，行政院希望他下台，同時勸他暫時避避風頭，記者追問對方是誰、能否看Line，他則拒絕。

衛福部次長蔡森田說，自己絕沒有示意要葉下台，且自己剛接董事不久，連董事會都還沒參與過；主任秘書王宗曦也否認，自己最近沒有任何機會和葉聯絡，無論是Line或電話都是；食藥署長姜郁美更強調絕不是她，「葉是我老長官，我哪敢跟他講這種事」，並表示除了在公開場合打招呼，自己不會和葉聯絡；疾管署長周志浩也否認，自己和葉沒有聯繫，沒用Line、也沒電話。

衛福部今日在葉金川開完記者會後，便由醫事司司長石崇良出面說明，石說，就他個人了解，衛福部並未皆受到行政院「要葉下台」的示意，衛福部也未派人示意葉下台，至於葉金川點名的4名官員，石崇良則表示不清楚。

(中時)