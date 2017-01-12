台中市長林佳龍 將參加美國總統就職大典

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台中市長林佳龍將參加美國總統就職大典，預計16日啟程！（陳世宗攝）

美國總統當選人川普(Donald Trump)即將在本月20日就職，台灣將組成跨黨派就職典禮代表團，由前行政院長游錫堃擔任團長，台中市長林佳龍也將隨行參加，預計16日啟程，23日返台。

市長林佳龍今日在參加環保局二行程機車汰換電動機車加碼補助記者會後接受媒體訪問，對於美國總統當選人川普就職大典；他表示將參加我方代表團，共同前往美國表達祝賀之意。

台灣代表團除團長游錫堃外，還包括游錫堃夫人楊寶玉、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮委童振源、民進黨立委陳亭妃、國民黨立委呂玉玲、柯志恩、林為洲、時代力量立委林昶佐、親民黨立委陳怡潔等。

(中時)