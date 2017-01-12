關懷中低收入戶 中和區公所發放白米

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新北市中和區公所為照顧區內9千多戶中、低收入戶及弱勢團體，向行政院農委會農糧署爭取6萬2400公斤白米，每戶發放白米10公斤。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市中和區公所為照顧區內9千多戶中、低收入戶及弱勢團體，向行政院農委會農糧署爭取6萬2400公斤白米，每戶發放白米10公斤。

另外，為關心發放對象民眾身體健康，配合中和區衛生所於1月13日及1月15日舉辦免費胸部X光檢查。

中和區公所指出，發放對象為區內低收入戶、中低收入戶、中低收入身心障礙生活津貼、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童少年生活津貼列冊扶助戶。

發放日期自106年1月11日起至1月15日止，每日上午8時30分至11時30分及下午1時30分至4時30分，於中和區公所1樓中庭辦理發放，每戶發放白米10公斤。符合發放對象者，需攜帶通知單、身份證明文件（身分證、健保卡、駕照、戶籍謄本正本）及印章。

(中時)