唱跳尬舞 吳克群治好謝沛恩過動症

吳克群、謝沛恩首次合作在舞台演出。（台視提供）

吳克群、謝沛恩及韓團GFRIEND在《紅白》後台合影。（台視提供）

吳克群及謝沛恩在台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》首次舞台合作，謝沛恩更是直接挑戰Rap及勁舞表演。吳克群爆料兩人第一次練習完舞後，謝沛恩竟然直接不客氣地說：「我要把你殺了。」只因為她覺得舞蹈動作太難，吳克群表示原先只是想排個簡單的舞，結果自己也被舞蹈難度嚇到，他笑說：「一切都是豬大哥的錯！」

原來為了豬哥亮提出在《紅白》「尬舞」的主題、兩人煞費苦心，求好心切的吳克群及謝沛恩希望能給觀眾耳目一新的演出。吳克群說，一直覺得謝沛恩有過動傾向，隨時充滿活力、能量十足，但是謝沛恩在踏上《紅白》舞台之前卻頻喊；「超緊張！」吳克群在旁吐槽：「這可是我唯一看到她安靜的一次。」

(中時)