黃子佼人氣旺 尾牙春酒囊括22場

黃子佼受邀設計新光三越櫥窗。（取自黃子佼臉書）

黃子佼12日出席新光三越A11活動，交流櫥窗設計理念，黃子佼笑說，｢因為接了新光三越的櫥窗創意設計，今年才有機會能接到他們的尾牙主持啊！算是很大的收穫！」他尾牙、春酒主持依舊滿檔，今年已經接下22場，與去年數量相同，年末大豐收！他也透露，過年時要去見孟耿如的外婆，自嘲目前已「過三關」，孟媽媽、姊姊、弟弟都很喜歡他，他也希望能討外婆歡心留好印象，但婚期仍未定，「今年會先去宥嘉Kiki婚禮見習一下，畢竟真的老大不小了。」

(中時)