中共航艦發展趨向現實

遼寧號航空母艦目前還被定位為訓練艦，幫助中共累積航艦發展經驗值。（中新社）

從網路上公佈的001A型國產航空母艦的照片來看，中共似乎已經放棄「一步到位」發展大型核子動力航艦的幻想，決定先從仿製遼寧號開始做起。

根據《戰略之頁》的報導，遼寧號是目前中國人民解放軍海軍投入運作中的航空母艦。從已有的經驗與失敗學到教訓，是中共發展航艦的不二法門。也是在遼寧號投入服役長達四年後，中共才願意面對這個現實。2016年底，遼寧號在大連外海實施了首次實彈演習。這也是殲-15戰鬥機第一次掛載著反艦飛彈從遼寧號的甲板上起飛，可見中共在航艦發展上的經驗還十分缺乏。

直到目前為止，遼寧號航艦打擊群的運作模式還與80年前美國海軍航艦打擊群的運作模式十分雷同。2015年底，就有傳聞指出中共在研發001A型國產航空母艦。毫無疑問的，這艘排水量達65,000噸，長305尺的航空母艦是參考遼寧號打造的。再加上滑跳式的起飛甲板，遼寧號從外觀上來看都與冷戰末期的蘇聯航空母艦別無二致。

從2012年入列以來，該航艦就被定位為訓練用而非戰鬥用船艦。遼寧號存在的目的，是要讓解放軍海軍從無到有累積航艦的操縱經驗。中共期望在遼寧號上部署24架戰鬥機與26架直升機，並加裝一些現役的作戰系統來為日後001A型的服役做足準備。

(中時電子報)