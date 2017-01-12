台南街友尾牙宴 賴清德發紅包

我要評比

台南市政府今天在北區和順里活動中心舉辦街友尾牙感恩餐會，吸引約100名街友圍爐。市長賴清德前往拜年發紅包，也呼籲街友加強保暖，注意自身健康狀況。

今天的感恩餐會除了有阿勇師團隊所提供的圍爐餐食，還有善心人士及團體贈送的休閒服、背心與佳節禮金。現場還有髮型設計公司提供剪髮服務，及醫護人員幫忙做身體健康檢查。

賴清德表示，感謝各界善心人士出錢出力照顧弱勢族群，期望今天的圍爐聚餐能帶給大家濃濃的溫情暖意，祝福大家提早過好年。街友也要加強保暖，若有任何需求，可向市府社會局尋求協助。

台南市政府社會局長劉淑惠表示，今年社會局委託財團法人高雄市私立慈聯社會福利基金會辦理街友外展服務方案與街友生活重建服務方案，希望透過新的服務單位進駐，提供完善專業的服務，也請社會大眾持續關懷街友，協助街友早日重返社會。1060112

(中央社)