深度探訪日月潭 集章換限量明信片
遊客到日月潭旅遊，可到遊客中心索取集章地圖，深入部落探尋，集滿紀念章可兌換特色明信片，更可投入邵族彩繪郵筒郵寄。
交通部觀光局日月潭國家風景區管理處、南投縣魚池鄉邵族文化發展協會，為促進遊客走進部落觀光，結合邵族文化與伊達邵商圈產業，今天起推出「發掘部落心寶藏，帶走邵風光」集章活動。
日月潭國家風景區管理處表示，遊客可先到日月潭附近的向山、伊達邵、車埕、埔里遊客中心，索取集章小本地圖，再到地圖上各紀念蓋章處，集滿10個不同風情紀念章，可到逐鹿市集兌換2款限量明信片，集滿15個章則可兌換3款，數量有限。
日月潭管理處表示，中華郵政去年12月在伊達邵遊客中心廣場啟用邵族彩繪特色郵筒，深受國內外遊客歡迎，不少遊客透過此郵筒寄信，讓遊客發現日月潭的原住民文化特色，深具功能性、生活性、觀光效益。
日管處表示，延續推廣精神，今年推出集章活動，帶領遊客深入認識當地原住民文化及歷史，集章兌換富有特色的明信片，再透過邵族彩繪郵筒郵寄，將日月潭原鄉之美介紹給親友，或為自己留下深刻旅遊記憶。詳情可撥049-2850036詢問邵族文化發展協會。1060112
(中央社)
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