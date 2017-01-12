美情報總監：川普情資外洩 與我們無關
美國國家情報總監克萊佩（James Clapper）昨天針對一項安全簡報細節遭洩露一事向川普表達「深刻震驚」。據報導，簡報中包括對於這位總統當選人的爆炸性但未經證實指控。
克萊佩聲明指出，他與川普（Donald Trump）昨天談到了一些未經證實的指控，包括川普幕僚與克里姆林宮勾結，藉此贏得美國大選；以及俄羅斯握有損及川普聲譽的資訊。
法新社報導，克萊佩說：「今天晚上，我有機會與總統當選人川普討論了最近媒體關於我們6日簡報的報導。」
他表示：「對於文件洩露並見諸媒體一事，我表達了深刻震驚。我們兩人都同意，那對我們的國家安全具有強烈侵蝕性和破壞性。」
不過，克萊佩表示，他告訴這位即將上任的美國總統當選人，外洩內容來自美國情報體系內部的說法值得懷疑。
他說：「我強調，這個文件並非出自美國情報體系之手，我也不相信是美國情報體系內部洩露了文件內容。」
克萊佩表示：「對於這份文件內容，美國情報體系並未做出文件內容可靠的判斷；我們也未仰賴它做出任何結論。」（譯者：中央社周慧盈）1060112
(中央社)
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