涉盜採香樟樹 區公所課長等3人收押
橋頭地檢署偵辦高雄市桃源區公所高姓課長涉嫌以不實文書圖利掩護山老鼠盜伐珍貴香樟木案，認為高姓課長、曾姓約僱員與盜伐的吳姓男子犯嫌重大，今天向法院聲請羈押禁見獲准。
橋頭地檢署表示，與法務部廉政署南部地區調查組駐署檢察官，指揮廉政官偵辦桃源區公所高姓課長涉嫌以不實文書圖利掩護山老鼠盜伐香樟木案，由檢察官親自帶隊至高雄市桃源區、六龜區等處執行搜索，當場在六龜區查獲已遭盜伐的40年樹齡老香樟2棵，市值近新台幣100多萬元。
檢方帶回高姓課長及其他證人共14人說明，檢察官訊後認為高姓課長、曾姓約僱員涉犯貪污治罪條例的圖利罪及刑法的公務員登載不實罪，吳姓男子涉竊盜罪等，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
檢方利用研發的「遠端監控各詢問室之筆錄監控系統」等各項科技設備，利用同步比對詢問內容、交叉比對供詞等方式，揪出各項供詞矛盾，順利將3名被告羈押。1060112
(中央社)
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