王中平《天后傳》賣力秀舞 跳到快斷氣

王中平跳起〈帥到分手〉，表情很吃力。（中天提供）

王中平跳起〈帥到分手〉，表情很吃力。（中天提供）

王中平跳起〈帥到分手〉，表情很吃力。（中天提供）

王中平跳起〈帥到分手〉，表情很吃力。（中天提供）

中天《麻辣天后傳》12日邀76歲盛竹如、61歲馬西屏、51歲洪都拉斯、49歲王中平幾位演藝圈資深前輩，學習新才藝，並在節目上呈現。資深主播盛竹如敲潮州鼓，馬西屏變起魔術，洪都拉斯則玩花式溜溜球。

最經典的是，王中平跳周湯豪的〈帥到分手〉，他揮舞手足，每個動作做好做滿，搞得有點像是指揮交通，加上他表情相當慌張、痛苦，最後的Ending Pose還差點絆倒，他氣喘吁吁大呼：「有沒有氧氣？快幫我CPR。」惹得現場人大笑不止。

王中平說，自己真的記不得舞步，這幾天壓力很大不斷練習，怕妻女笑他，他獨自躲在房間裡偷練，前一晚還緊張到不成眠，「進演藝圈快30年，怕砸鍋。」他很滿意表演成果，「很久沒有人為我歡呼，我已經覺得把我最顛峰的狀態表現出來。」

利菁被逗樂，也深受感動，她說：「他們真的都好認真，尤其王中平，跳到後面法令紋都變得好深，我要跟製作單位建議，這種單元真的要準備氧氣筒在旁邊！」

(中時)