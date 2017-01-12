陸學者：蔡不承認九二共識 將封死台國際空間
大陸對台灣的外交封鎖，從以往的互挖邦交國，擴大到台灣的非邦交國，堪稱「外交封殺2.0升級版」。大陸學者預計，不只非洲，包括拉丁美洲、大洋洲、歐洲都是整頓目標。由於蔡英文政府不承認九二共識，大陸出手整頓是必須的，將盡其所能壓縮台灣的國際空間。
上海台灣研究所常務副所長倪永傑表示，雖然台灣和奈及利亞沒有邦交，但大陸和奈及利亞是邦交國，台灣在當地搞務實外交，事實上違背了一個中國原則。
倪永傑表示，台灣靠著美國的支持，在美國搞一些準官方關係的提升，涉及中美關係；但是在非洲、拉丁美洲、歐洲、大洋洲就很少這樣，特別是大陸的邦交國當中，台灣還保留政治性業務的駐在機構，大陸將對此進行整頓。
倪永傑表示，按照一個中國原則，大陸的邦交國只能和台灣保持非官方的關係，台灣駐當地機構的名稱和業務內容，也不能有官方的色彩。
大陸對台灣的外交戰，升級至「外交封殺2.0」。倪永傑認為，以往大陸方面和馬英九政府達成默契，不在涉外領域相互內耗，但現在民進黨政府不承認九二共識，「大陸民意沸騰，北京在決策時背負沈重的民意壓力，在涉外領域上進行整頓清理，是必須的一件事。」
大陸國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，在扁政府時期，兩岸互挖邦交國；馬政府時期，兩岸外交休兵；但蔡政府一直不承認一中，「就算是台灣的非邦交國，大陸也會盡其所能的壓縮蔡英文的國際生存空間，直到封死為止，而且威力會比第一代方式來的更大。」
(中時)
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