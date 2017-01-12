伊藤千晃突然宣布帶球嫁 3月退出AAA

伊藤千晃去年8月來台。(本報系資料照)

日本7人團體AAA的30歲成員伊藤千晃，8年前曾來台與彭于晏、張鈞甯拍攝偶像劇《蜂蜜幸運草》，今(12日)突然在官網宣布與40歲男友已在去年12月登記結婚，目前懷孕3個月，並會在今年3月退出AAA，震驚一票粉絲。

伊藤千晃在官網上透露，數年前透過朋友介紹認識了企業家男友，兩人從去年6月開始交往，並在12月登記結婚，目前已開始同居展開夫妻生活，確定在3月退出待了近11年的AAA。

隨後AAA其他成員也發表聯名聲明，表示很抱歉突然向大家報告伊藤千晃在3月退團的消息，她跟大家說這件事時，既開心也很驚訝，在經過和成員、工作人員的多次討論後，都決定要全力支持伊藤千晃選擇的道路。

(中時電子報)