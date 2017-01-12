陸商務部：2017外貿下滑壓力大
中國大陸商務部發言人孫繼文今天表示，大陸2017年外貿形勢依然複雜嚴峻，外貿下滑壓力加大，正千方百計穩定外貿成長；繼續實現積極進口政策，調整外貿結構，努力實現外貿回穩向好。
中國網報導，大陸商務部今天召開例行記者會，孫繼文說，當前世界經濟在深度調整中曲折復甦，大陸經濟發展進入新常態、傳統比較優勢減弱，外貿發展進入新的階段。
孫繼文指出，2017年外貿形勢依然複雜嚴峻，外需低迷，貿易保護主義加劇，不確定、不穩定因素增多，外貿下滑壓力加大。
他表示，商務部將會同有關部門，按照中共中央、大陸國務院要求「千方百計穩增長，堅定不移調結構」，以更大力度抓好相關政策措施的落實，大力支持企業拓展國際市場，努力實現外貿回穩向好。
他說，隨著勞動力、土地、資源等生產要素成本的上升，環境承載能力已經達到或接近上限，低成本製造的傳統優勢明顯弱化。必須堅定不移地推進「供給側」結構性改革，加快轉變外貿發展方式。1060112
(中央社)
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