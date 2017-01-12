12天5爆禽流感 雲林提高防疫
12天5爆禽流感，雲林縣政府今天表示，元長1處雞場確染H5N2高病原性禽流感，撲殺1萬6800多隻土雞，全場及周邊消毒、監測，並全面提高防疫。
雲林縣動植物防疫所指出，9日接獲通報元長鄉蕭姓業者養雞場，不明原因大量死亡，派員採樣送驗，今天傍晚確定H5N2高病原性禽流感陽性反應。
雲林防疫所隨即撲殺1萬6801隻49日齡黑羽土雞，對場內外及周邊環境進行清潔消毒作業，並監測附近禽場。
雲林防疫所指出，近來天氣日夜溫差大，12天在莿桐、斗南、麥寮、台西、元長等5地禽場檢驗出感染高病原禽流感。
防疫所指出，對禽場的飼料供應、化製車輛、運禽車輛等分別分析，沒有發現交叉污染跡象，顯示並無地緣關係。
防疫所表示，雲林防疫二級應變開設，全面加強防範，並呼籲業者強化自主管理，注重禽場、進出人員消毒、檢視有無野鳥出沒等，以避免疫情發生，若發現養禽死亡率大於0.4％，應在24小時內通報處理。1060112
(中央社)
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