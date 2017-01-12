6到9月國考 106年起全開冷氣
考選部今天表示，從今年起，6月至9月所舉行的國家考試試場均開放冷氣，提供應考人更合宜的應試環境。
考選部目前規定是，7月及8月辦理的6次國家考試試場均開放冷氣，鑑於近年6月及9月天氣仍相當炎熱，因此自106年起，6月至9月所舉行的國家考試試場均開放冷氣。
考選部長蔡宗珍表示，為服務應考人，自100年起，7月及8月辦理的國家考試試場均開放冷氣，但近年受到溫室效應及氣候變遷的影響，6月及9月仍屬炎熱，經評估各考區開放冷氣試場所需增加經費、洽借學校及電力負荷等因素，並克服學校期末考試、畢業典禮、工程施作等困難，決定自106年起，除原來7月及8月外，6月及9月所舉行的5次國家考試，也全面開放冷氣試場。
這5次考試包括106年專技人員大地工程技師分階段考試、驗船師、引水人、第一次食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試、驗光人員特考；106年公務人員警察人員特考、一般警察人員特考、鐵路人員特考、退除役軍人轉任公務人員考試；106年第二次專技人員醫師第二階段考試。
另外還有公務人員外交領事人員及外交行政人員、民航人員、稅務人員、原住民族特考；106年公務人員高等考試一級暨二級考試。1060112
(中央社)
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