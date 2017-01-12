桃園農博倒數 蕭青陽操刀主視覺

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桃園農業博覽會將在4月22日試營運，活動邀請知名設計師蕭青陽以「時尚、有機、科技，自然就愛土地」為概念，設計出活動的主視覺。

桃園市預計在4月22日至5月14日舉辦「桃園農業博覽會」試營運，並於明年4月4日至5月8日正式營運，同時也規劃7大展區，包括植物地景專區、客家工藝專區、原民造屋專區、微笑牧場專區、農村再生專區、米食文化專區，以及學生創意專區。

桃園市府今天在桃園農業博覽會試營運倒數100天，發布桃園農業博覽會主視覺，也宣示桃園農業博覽會正式啟動。

新聞處長張惇涵表示，這次活動由蕭青陽負責主視覺，在「桃園農業博覽會」字樣上仍運用傳統字型，代表傳統與創新農業的共生，同時「向前行、永續發展」的基調，配合利用單色、簡潔的線條，呈現文青潮流的年輕風。

桃園市政府表示，將秉持2016年舉辦台灣燈會時，桃園市府上下總動員的精神，要讓桃園農業博覽會成為桃園農業的新里程碑。1060112

(中央社)