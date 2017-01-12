張惠妹烏托邦2.0超吸金 票房超過30億
歌手張惠妹「烏托邦2.0慶典」8月12日唱回台灣，「烏托邦2.0慶典」目前敲定近60場，以一場平均2萬人次觀看，一張票平均新台幣2500元，粗估將創造逾30億的商業價值。
2017年才剛開始，張惠妹馬上進入瘋狂忙碌狀態，除了要把「烏托邦2.0慶典」做到最好，另一項重大計畫就是要盡快完成新專輯。
張惠妹希望能在今年夏天就可以讓大家聽到新歌，但目前開專輯會議時仍持續退稿，主要是因為她對音樂的要求極為嚴格，希望新專輯能夠有別於為她贏得第3座金曲歌后的「偏執面」。
「烏托邦2.0慶典」目前敲定近60場，其中8月12日唱回台灣，連續3個週六、日在高雄連唱6場。以一場平均2萬人次觀看，一張票平均2500元，粗估將創造逾30億的商業價值。
「烏托邦2.0慶典」已敲定的60場，若加上原版「烏托邦世界巡城演唱會」的55場，累計場數超過100場，可望打破張惠妹出道以來的單次巡演場次紀錄，也將創下華語女歌手單次巡演最多場次紀錄，僅次於「歌神」張學友146場的紀錄。
「烏托邦2.0慶典」8月12日、13日、19日、20日、26日、27日在高雄開唱，票券將於1月15日下午1時在拓元售票系統開賣。1060112
(中央社)
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