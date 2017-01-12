蔡政府要漁民避開日公務船 羅智強：喪權辱國
對於漁業署要求於沖之鳥海域的台灣漁船應主動避開日本公務船，前總統府副秘書長羅智強批評此舉為喪權辱國，「把台灣尊嚴輸得乾乾淨淨！」。
昨約有3至4艘台灣漁船於沖之鳥海域附近作業，然因日本公務船將前往沖之鳥礁海域巡邏，漁業署竟要求台灣漁船先行避開。羅智強批評這樣的作為喪權辱國，將使我喪失主權，使國家蒙受恥辱。
他指出，沖之鳥礁附近為公海海域，台灣漁民有捕魚之權，然而蔡英文把沖之鳥礁去「礁」化，等於默認日本有200海浬專屬經濟海域，此舉犧牲了漁民的漁權，「這就是喪權」。
而蔡英文不敢伸張主權、主動放棄漁權，一味討好日本，卻換來「日本強勢要求台灣開放日本核災地區食品進口。」他稱這就是辱國。
羅智強批評，民進黨在野時，天天把台灣尊嚴放在嘴巴，「上台後，卻把台灣尊嚴輸得乾乾淨淨！這就是蔡英文外交本事？」。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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