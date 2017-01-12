涉300件不實醫療紀錄詐保 醫師黃牛到案

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三軍總醫院周邊神經科主任林俊杰涉嫌勾結勞保黃牛，製作逾300件不實醫療紀錄以符合勞保失能認定，詐得逾6000萬元。北檢今天搜索約談林醫、4名黃牛、10名病患、2名證人。

全案緣於勞保局政風室清查發覺林俊杰開立醫療紀錄數量異常，經列管後，將案件移送法務部廉政署；廉政署蒐證後，發現林醫從103年6月起涉嫌在神經失能詳況的表格勾選特定級數，使病患得以詐得金錢，初步調查1件收取新台幣1萬5000元，病患與勞保黃牛則依詐得金額作拆帳，初估詐得逾6000萬元。

廉政署報請台北地檢署指揮偵辦，經長期蒐證，檢察官鄧巧羚今天指揮廉政署兵分5路搜索林姓醫師位於三軍總醫院內湖的辦公室及住處、4名勞保黃牛（其中2人為夫妻）的住處，同步以犯罪嫌疑人約談林醫、4名勞保黃牛、10名病患，另約談2名證人，全案朝詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦。

廉政署已訊問白、李、呂、吳姓病患及2名證人，傍晚移送台北地檢署複訊，林醫及勞保黃牛等人還在訊問中，將移送複訊。1060112

(中央社)