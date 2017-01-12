通霄警逼真防搶 呼籲大額提款可申請護鈔

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通霄警方荷槍實彈在苑裡農會山腳辦事處前舉辦防搶演練，逼真程度令民眾爭相走避。(江詩筑翻攝)

「搶劫！把錢交出來」，逼真的搶匪裝扮加上槍枝，讓前往苑裡農會洽公的民眾嚇一跳，年關將近，民眾也開始至金融機構準備換新鈔過好年，為加強金融機構員工自我防衛能力，通霄警分局今天下午至到苑裡鎮農會山腳辦事處舉行防搶演練，並邀請西湖、通霄、苑裡等三鄉鎮金融機構現場觀摩。

通霄警分局長張嘉煌指出，藉由防搶演練邀集金融業者代表及鄰近居民，針對金融機構防搶、防竊及居家安全意識，廣為宣導，同時提升金融機構行員及警察的應變能力。

張嘉煌呼籲，金錢交易盡量利用匯款方式，如確有需要提領鉅款現金，警方提供護鈔服務，籲請有需要者直接向當地派出所申請或撥打110，防範尾隨提領現金民眾搶劫等相類似案件發生。

(中時)