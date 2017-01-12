犯罪宣導融入在地 少輔會褒忠義民廟揮毫贈春聯

少年隊邀請大師揮毫。（柯宗緯翻攝）

少年隊邀請大師揮毫贈送民眾春聯。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府警察局少年警察隊暨高雄市政府少年輔導委員會於106年1月12日上午10時至12時30分在三民二分局大門騎樓暨高雄褒忠義民廟涼亭舉辦「雞鳴報喜賀新年－丁酉揮毫贈春聯」活動。

特別邀請張枝萬、周秀花兩位博士級書法名家組成的大師團隊於現場揮毫，致贈社區民眾春聯，並由少年隊設攤進行犯罪預防宣導。「點亮家中溫暖燈計畫」少年也一起共襄參與並協助活動辦理，藉由少年參與公益活動，培育時下青少年對社會奉獻之熱忱。

今年適逢金雞年，在春節前夕之際，少輔會及少年隊工作人員一早就帶領點燈少年們發揮課程所學，於三民二分局門口及義民廟涼亭進行氣球布置，搭配應景年節音樂及提醒民眾春節反詐騙的宣導旗幟飛揚，讓社區民眾感受到現場洋溢喜慶賀歲氣氛。

現場書法名家大筆揮毫、墨香飄盪，點燈少年在活動的過程裡，熱情招呼協助社區民眾領取春聯、擔任書法老師小書僮，觀摩名家揮毫同時潛移默化做人處事的道理，在筆墨間傳承中國傳統文化價值，讓贈與春聯予社區民眾的同時，分享施與受之間的儒家思維。

為陪伴市民朋友們提前感受新春氣息，少年隊及少輔會年年辦理贈春聯暨春節犯罪防治宣導活動，年年都獲得熱烈回響。今年更結合在地化特色、走入社區，於高雄褒忠義民廟擴大辦理，用心關懷並服務轄內民眾。

少年隊陳俊吉隊長表示，市民們千挑萬選請大師們在春聯上寫下的字句，在在都反映出他們對來年的期待與心願，希望透過少年隊及少輔會今天的這場活動，能為大家討個好彩頭，歡歡喜喜迎新春!

(中時)