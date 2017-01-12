高市工務局獲道路養護、無障礙考評獲第一名

內政部營建署辦理之「105年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，高雄市在幅員遼闊及經費有限之情形下，靠著建立完善的道路養護機制，落實道路巡查、管制挖掘及道路創新改善，道路養護於全國6直轄市中脫穎而出，榮獲第一名，充分顯示出高雄市政府工務局在道路建設方面之用心及優良成果。

高市工務局表示，內政部營建署為市區道路主管機關，為督促各縣市政府重視市區道路，每個年度皆會辦理考評計畫，讓各縣市政府彼此良性競爭，以提升道路品質，並採「政策作為」與「實際作為」二面向進行考評。

工務局養護工程處進一步表示，本次考評中高雄市在政策作為方面，提出完善的道路養護機制、線上巡查通報及派工系統、聯合挖掘機制等；於實地作為方面，各考評路段之道路平整性、排水功能、道路清潔各方面皆獲委員肯定，並於成績公布後榮獲直轄市類組道路養護第一名之殊榮。

高雄市政府將秉持兢兢業業的態度持續努力打造優良之道路品質，已採用轉爐石瀝青混凝土進行道路改善鋪築，有效提升道路抗壓性及耐久性，已完成之南星路並獲公共工程委員會金質獎之優等獎肯定，市府將持續提升道路品質，以提供市民一流的道路服務水準。

(中時)