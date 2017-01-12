男子遭鋼條貫穿肩部 幸未傷及要害

柯男被1根粗鋼條從右側腋窩刺入，貫穿整個肩部，非常嚇人，幸運的是未傷及內臟及要害，醫生順利取出後並無生命危險。（潘建志翻攝）

屏東縣50歲柯姓男子12日在整修民宅時，不慎從2樓摔下來，1根粗鋼條從右側腋窩刺入，貫穿整個肩部，非常嚇人，緊急送醫救治。幸運的是，刺穿的鋼條並未傷及內臟及神經、血管等，柯男意識也很清楚，醫生順利取出後並無生命危險。

消防人員表示，事發地點在內埔鄉一處民宅，到現場後看到一根長約40公分的鋼條，從柯男右肩到右腋下整個貫穿，狀況看起來很嚴重，所幸交談後發現柯男還意識清楚，並未傷及要害，緊急送國仁醫院後轉送屏東基督教醫院

「真的是太幸運了！」外科部主任李宗龍說，鋼條插入的角度非常「巧妙」，剛好在肋骨和皮膚間的皮筋膜穿過，並未插入肺臟，也未傷到鎖骨下動脈、靜脈，及臂神經叢，因此未造成大量出血，神經也未受損，僅傷到胸大肌，可說是不幸中的大幸。

經1個多小時手術後，醫生順利將鋼條取出，柯男生命跡象穩定，目前住院觀察中。李宗龍也提醒，若有異物穿刺過身體，千萬不要當場拔出，一定要維持現狀到醫院內由醫師拔出，否則有可能造成大量出血危及生命。過去就曾發生過友人好心幫忙將穿刺物拔出，反而導致傷者死亡的案例。

(中時)