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高雄大遠百年初一推限量福袋，最大獎6萬8機車。（柯宗緯攝）

金雞年到來，高雄大遠百今年福袋不縮水，甚至從去年1000元降價為500元，獎項直接回饋給消費者。大年初一推出888個「金雞報喜-新春福袋」雙重送，每個售價500元，除了10%回饋外，還可再抽價值6萬8,000元的「天外騎機」YAMAHA機車、喬山EZTONE搖擺震動機、PHILIPS潔膚儀、鍋具組…等多種好禮。

今年高雄大遠百推出除了福袋活動之外，農曆年假期間也是活動滿檔、熱鬧滾滾！初一到初五於一樓廣場規劃了大朋友、小朋友最喜愛的-大型氣墊嘉年華、你好市集、一起去趕雞、Pepper機器人見面會等精彩活動，和民眾一起過好年。

高雄大遠百元月二十八日大年初一，早上於一樓親水廣場推出「金雞報喜-新春福袋」雙重送，將於當天早上十點半開始發放號碼牌，十一點開始販售，限量888個，每個售價500元的新春福袋。

福袋內含500元遠百商品券+50元紅利券+天外騎機大抽獎摸彩券乙張。大年初一中午12:30將公開抽出價值68,000元的「天外騎機」YAMAHA機車幸運得主，需在現場完成兌獎，還有喬山EZTONE、FILA旅行袋、PHILIPS潔膚儀和精美鍋具組等各式開運好禮，歡迎民眾來試手氣拿大獎！

元月二十日起至二月一日止，高雄大遠百也推出獨家特惠，祭出百貨服飾單筆滿3000元送300元抵用券、首三日更加碼保健運動器材、小家電當日單筆滿5000元送500元抵用券；同時也攜手16大銀行共襄盛舉，於二月一日前持配合銀行之信用卡，當日刷滿5000元再加送100元商品券。

另有銀行卡友高門檻刷卡禮、分期零利率等多重好康。特別的是，持玉山銀行幸運PLUS鈦金卡獨享5%回饋，讓民眾在過年前輕鬆添購行頭並享超值回饋。

高雄大遠百為方便民眾選購拜年所需之伴手禮，於地下一樓異國食品館特別規劃「走春伴手禮專區」，展售知名五星級飯店及台灣各地特色物產、美食禮盒，讓民眾拜訪親朋好友不再傷腦筋。

另外，為迎接金雞年元宵節的到來，高雄大遠百特別與紙雕藝術家-洪新富老師，聯合推出獨家的「雞年小提燈」，卡哇伊的造型超吸睛，於大年初一至初九，民眾持HAPPY GO卡於館內單筆消費滿3000元即可獲贈「雞年小提燈」一盞，每日限量500份，機會難得。

(中時)