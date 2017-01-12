新春送暖！北市大誠高中資助寒生
台北市大誠高中董事長李顯榮博士12日到學生廖宗鈺的住家發放愛心紅包，並勉勵廖宗鈺在學業上繼續努力，平常則要孝順媽媽。
李顯榮與大誠高中校長李榮東、師長等人到位於台北市木柵的廖宗鈺住家，對於師長們的到來，廖宗鈺的母親張慧如女士對校方伸出援手表示感謝。張慧如說，很意外師長到家裡拜訪，兒子平常很乖，也很聽話，謝謝校方的愛心。
李顯榮說，這是校方第一次做愛心活動，共選出兩名清貧學生，發放新春紅包，雖然金額不大，但代表校方的心意，也希望透過此舉，拋磚引玉，讓更多社會人士幫助有需要的人，希望愛心活動能持續辦下去。
(旺報)
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