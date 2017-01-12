冰雪奇緣若拍真人版 桂綸鎂最想扮Elsa
金馬影后桂綸鎂嘗試過多種不同角色，不過似乎沒扮過公主，今天她向迪士尼喊話，如果哪天要拍「冰雪奇緣」(Frozen)真人版，記得找她演艾莎公主(Elsa)。
桂綸鎂今天出席聯邦銀行25週年行慶，續任今年銀行品牌代言人，並推出「一輩子的好朋友」為主題的全新年度形象廣告。
雖然連當2年銀行代言人，但桂綸鎂說，自己沒有特別的理財秘訣，主要是沒有時間理財，包括基金、股票都沒有涉獵，真的說投資只有買房地產；她還說，只要努力工作多賺錢，偶爾旅遊、購物犒賞自己就已經足夠。
桂綸鎂指出，今年農曆年後就準備投入拍片工作，去年在電影上比較沒有表現，要再拿金馬影后可能來不及報名，不過對於「公主」這種角色倒是相當有興趣，只要迪士尼找人拍真人版冰雪奇緣，她相當願意扮演Elsa。
聯邦銀總經理林鴻聯則表示，由於利率處於低檔，今年景氣要好很多不容易，聯邦銀仍要積極提升市占率，尤其是存款市占率更是指標，信用卡在全國加油聯名卡衝出30萬張卡量後，預期行動支付將會對市場產生洗牌效果。1060112
(中央社)
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