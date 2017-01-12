醫師勾結勞保黃牛 詐取高額勞保給付

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(中央社記者余曉涵台北12日電)勞保局今天表示，跟法務部廉政署在104年11月「醫師出具診斷書數量異常專案清查」中發現，三總林姓醫師涉嫌開立不實診斷書，向勞保局詐領失能給付。

為了杜絕勞保黃牛詐取勞保給付，勞工保險局跟法務部廉政署在104年11月「醫師出具診斷書數量異常專案清查」，發現有勞保黃牛勾結三軍總醫院林姓神經內科醫師，開立不實診斷書，向勞保局詐領失能給付，影響勞工整體權益至鉅，歷經1年偵搜，掌握相關不法證據。

勞保局表示，為有效防止勞保黃牛以不法手段慫恿簽訂代辦勞保失能給付契約，或以偽造文書方式協助詐領較高失能等級，抽取高額佣金，損害被保險人權益，近年來採「事前防範、違法送辦」策略，希望有效嚇阻黃牛，維護被保險人失能給付權益。

勞保局強調，委託勞保黃牛代辦失能等各項給付，不但會被抽高額佣金，亦容易造成給付被冒領，民眾千萬不要與黃牛簽訂代辦契約。1060112

(中央社)