台中知名蔥油餅歇業 林佳龍已請同仁了解
在台中賣蔥油餅的小勳因出眾的外表被網友稱為「台中林熙蕾」，但她因違規擺攤屢遭檢舉，日前她在臉書表示「暫停歇業」，台中市長林佳龍在臉書表示，「已請同仁了解」
「小勳」因小時候發生意外，導致她行動不便，她原先在台中美術館附近擺攤，後因媒體報導爆紅，隨後有民眾檢舉她違規擺攤，小勳只好轉移至南屯區擺攤，未料，又遭到鄰居檢舉油煙、顧客違停等等問題。
日前，小勳在臉書PO文表示，因為被檢舉的關係，她的餐車從美術館移到了大墩七街，本以為可以暫時好好的在這裡繼續服務大家，現在又要中斷了。
文中指出，該做的環保都做了，環保局也說沒問題還是一直被檢舉，現在必須暫停了，又要再找地點了，對支持的朋友，在這裡跟大家說聲抱歉。
有網友將消息轉貼至林佳龍粉絲專業，林佳龍的市長帳號隨即在貼文下回應「已請同仁關心」，獲得許多民眾按讚。
有網友留言，「類似此案市府應跨局處主動協助，能夠給予青創機制列入輔導，給予更多許多有心創業的市民朋友良善的管道。」也有網友指出，「難道違法不能檢舉嗎？同情弱勢之虞也應該要合法。」1060112
(中央社)
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