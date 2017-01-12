澎湖海上花火節 甄選虹橋表演show

澎湖最具觀光活動魅力的「海上花火節」，澎湖縣政府今年也將公開甄選「花火節虹橋表演show」，歡迎國內外表演團體踴躍報名。

2017年澎湖海上花火節，將在4月20日引爆，為期2個月，至6月22日的每週一和週四晚間施放，今年也將移師在各鄉施放1場次，讓全島各鄉市都可看到美麗的花火綻放。

澎湖縣政府配合海上花火節的施放，除了各贊助業界的主場外，也安排有精彩的歌舞民俗等演出，即起公開甄選「花火節虹橋表演show」，只要是音樂、舞蹈、相聲或民俗技藝等個人或團體等都可報名參加，團體最多以20人為限。

澎湖縣政府旅遊處表示，「花火節虹橋表演show」去年首度演出頗獲好評，今年持續辦理，預定選出36個表演單位，依序排定在2個月的花火節期間，登場演出，將補助每一入選團體車馬費新台幣7000元整，台灣表演團隊3人以上還提供有來回機票或船票等兌換券。1060112

(中央社)