美國總統川普就職典禮 林佳龍將出席
美國總統當選人川普將於20日就職，台灣將組成跨黨派就職典禮代表團出席，並由前行政院長游錫(方方土)擔任團長，台中市長林佳龍今天說，將隨行參加。
林佳龍指出，將參加台灣代表團共同前往美國表達祝賀之意，預計16日啟程，23日返台。
台灣代表團除團長游錫(方方土)外，還包括游錫(方方土)夫人楊寶玉、林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮委童振源、民進黨立委陳亭妃、國民黨立委呂玉玲、柯志恩、林為洲、時代力量立委林昶佐、親民黨立委陳怡潔。1060112
(中央社)
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