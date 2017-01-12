鄭麗君：沒有大南海計畫 不破壞生態

我要評比

有媒體報導行政院推出「大南海文化園區計畫」，要把植物園點亮改成賣場，文化部長鄭麗君今天聲明，「不會有大南海計畫」。

文化部今天指出，行政院在民國104年核定國立歷史博物館提出的原「大南海計畫」，是104至109年的初期計畫，104年至105年執行的內容包括整體規劃和空間發展計畫、園區識別系統規劃、歷史博物館、欽差行台和日式宿舍修復再利用調查研究計畫。

以上都是初步規劃，僅限於植物園區文化資產維修，既未觸及植物園主體，更未有「其中還要把植物園點亮改成賣場，創造文創商機」之情事。

鄭麗君表示，她擔任立法委員期間，就對前政府提出「大南海計畫」內容有諸多疑慮，並曾於103年底領銜提案凍結相關預算。擔任文化部長後，立即指示將「大南海計畫」全面檢討。

鄭麗君強調，「未來不會有『大南海計畫』，自然不會如媒體報導，有侵入植物園、破壞生態等環境浩劫」。

鄭麗君表示，她從去年520上任後，聽取史博館報告後，就指示修訂計畫，經過過去半年審慎檢討評估後，將循程序提報修正前政府所核定的「大南海計畫」，修正後的計畫，將融入「首都博物館群計畫」，以文化資產維護、原博物館機能提升、台北歷史核心區文化資源共享為概念。

鄭麗君在聲明中又再次強調，未來不會有破壞生態的「大南海計畫」，請各界切不要以訛傳訛。1060112

(中央社)