勞動部：休息日例假可混搭

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(中央社記者余曉涵台北12日電)勞動部今天表示，只要勞資雙方同意，且在上班不超過6天的情況下，例假跟休息日可以任意挪移。

勞動基準法修法上路以來，引發許多爭議，根據日前勞動部回函給高雄市勞工局的函釋中指出，只要勞資雙方同意之下，例假跟休息日可以在每7天周期任意挪移，但不得違反連續上班超過6天的規定。

勞動部說，如果第7天休息日，而勞工出來加班，讓勞工上班超過6天就已經違法，可處新台幣2萬元至100萬元罰鍰。1060112

(中央社)