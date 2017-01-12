衛福部：4官派董事都沒打給葉金川

我要評比

台灣血液基金會董事長葉金川今表示，行政院透過衛福部4名官派董事，要求他辭職，遭行政院否認。衛福部傍晚也表示，4名官派董事都沒有打過電話給葉金川。

媒體昨報導，台灣血液基金會房產、人事引質疑，並涉及國民黨不當黨產爭議。基金會董事長葉金川今天下午召開記者會，指昨晚與衛福部官派董事通電話，得知行政院要他辭職，行政院發言人徐國勇隨後回應，從來沒有打壓過葉金川，「不要有被害妄想症」。

衛福部醫事司司長石崇良受訪時也表示，對於行政院施壓傳聞，「據我的了解是沒有」，遭葉金川點名轉達行政院指示的4名衛福部官派董事，包括衛福部次長蔡森田、疾管署署長周志浩、衛福部主祕王宗曦、食藥署署長姜郁美，「他們都沒有打過電話」給葉金川，對於葉金川辭職的決定表示尊重。

石崇良說，很擔心影響民眾捐血意願，強調春節期間容易鬧血慌，呼籲民眾不要受到影響，持續發揮愛心挽袖捐血，衛福部也會加強督導，讓血液維持在安全庫存。10601112

(中央社)