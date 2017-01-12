草屯療養院辦尾牙趴 百位病友共同完成大比薩
衛福部草屯療養院為讓病友歡度不一樣的尾牙，今（12）日特別舉辦「比薩尾牙趴」烹飪活動，帶領百位慢性病友，別出心裁的製作充滿義大利風味的香Q大比薩，除犒賞每個人1年來的平安與幸福，並也增進病友們的人際互動關係及強化互助合作的榮譽感，場面熱絡。
草療的病友們，今天在來自全國各大學校職能治療實習生指導下，首由職能治療師們製作的「土地公婆幸福比薩」揭開序幕；接著再由病友們參與比薩製作，學習不同的烹飪方式，也自製出料多實在的比薩，進而增進自我效能感。
由於活動中，病友們必須分工合作，讓他們每個人都能參與製作比薩的各項環節，包括搓揉麵團、攤平麵團、抹醬、撒料、鋪上起司絲等，讓每個人都很興奮的能在彼此互動、互助下，體驗共同完成比薩的榮譽感，留下難忘的經驗。
(中時)
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