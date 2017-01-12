南湖前後教頭對決 曹薰襄扮奇兵

南湖高中曹薰襄。（高中體總提供）

南湖高中力拚8強門票，今遭遇前教頭廖覎鋕領軍的東山高中，這也是南湖球員在「螞蟻教練」廖覎鋕離隊後，首度遭遇前教練，上半場因必勝壓力，打來荒腔走板，經過中場訓斥，下半場找回應有實力，自第2節末段到第3節拉出一波跨節18比0攻勢，終以83比70逆轉勝。

南湖高中老教頭王慶祝（左）與轉戰東山高中的廖覎鋕賽後握手致意。（高中體總提供）

南湖高中在廖覎鋕離隊後，老教頭王慶祝找來王顥宇接掌兵符，本屆恰好第3年，陣中還有不少球員由廖覎鋕尋來，兩隊進攻體系都出自王慶祝之手，但此役雙方對決，由王顥宇自麗山國中帶來的子弟兵曹薰襄扮演關鍵角色，他從板凳殺出，帶領全隊吹起反攻號角，他全場19分、9籃板，讓東山措手不及。

「王顥宇教練從國中開始帶我到大，即使我受傷也沒有放棄我，當然要為他打下這一勝。」曹薰襄去年5月在比賽中斷了左腳，目前打了13根鋼釘、2片鋼板，他不想放棄HBL最後一年的機會，帶傷上陣表現依舊出色，他說：「很想拚這一勝，我能有好表現，代表這一勝是我們自己拿下的。」

南湖高中林梓峰攻下全場最高26分。（高中體總提供）

想證明自己的不只曹薰襄，林梓峰與林仕軒都是由廖覎鋕從埔里國中帶上台北的球員，兩人跟廖覎鋕的緣分只有2、3個月，看到過去教練站在對手的板凳席，兩人合力用42分、12籃板、12抄截的表現，帶領南湖奪勝，林梓峰說得明白：「透過表現告訴他，他離開了，我還是可以進步。」

王顥宇接掌兵符後，背負的壓力不言可喻，但他上屆領軍打出隊史最佳第3名，如今再於正面對決奪勝，儘管只是1場比賽，但這一勝對他意義非凡，他泛淚感謝球員奮戰，他強調，這一年壓力最大，他希望證明他與老教頭王慶祝的組合，也可以將南湖帶得不錯，用這一勝證明，新的南湖時代開始了。

(中時電子報)