中市天津路年貨大街明登場 將執行道路交管

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天津路年貨大街將自13日起登場為期15天，周邊道路實施交通管制圖。（陳淑芬翻攝）

天津路年貨大街將自13日起登場為期15天，第二警分局將在周邊道路實施交通管制，呼籲民眾前往採買時，呼注意封街范為及時段等交通疏導資訊，採辦年貨才會沒顧慮。

中市天津路服飾商圈範圍起自中清路1段至梅川西路4段，總長約為670公尺，群聚近300家服飾店，多年來春節前夕都推出年貨大街活動，今年活動自1月13日起至27日，除商圈店家外，將封街擺設250個攤位，提供年貨、美食、流行服飾及文創等商品，預期將湧入大量人潮。

中市第二分局表示，年貨大街期間周邊道路交管封閉路段範圍為北區天津路二段（中清路1段至梅川西路4段路段），但青島路口、山西路口、文昌東1街口及文昌東2街口除外。

警方表示，道路封街後，舞台及帳棚皆架設在道路中間，左右兩側保留空間提供給店家營業及行人徒步行走。

封街時段如下：12日16時至24時；13日8時至24時；14日至28日6時，活動結束後的場地撤場與清潔時段將視情況提早或延後。

(中時)