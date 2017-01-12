美海軍擴編 阿利伯克級驅逐艦可能增16艘

我要評比

圖為阿利伯克級Flight III型驅逐艦的示意圖。（圖/雷神）

圖為阿利伯克級Flight III型驅逐艦的示意圖。（圖/雷神）

美國總統當選人川普疾呼，要擴大國家船艦規模，而美國海軍順水推舟，提出更宏大的構想，要將船艦增為355艘。

據《防務新聞》（Defense News）報導，美國阿利伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦專案負責人莫頓（Casey Moton）周三在美國海軍水面艦艇協會（Surface Navy Association）年會中表示，以往他們一年通常會建3艘軍艦，但如今因預算考量，一年只造兩艘船，但要恢復原本的造艦速度，也不成問題。

根據美國海軍去年提出的方案，要將原本的造艦目標從308艘大增為355艘。而海軍更建議，要將由巡洋艦與驅逐艦組成的大型水面戰艦，從88艘增為104艘。

由於「朱瓦特級」驅逐艦（Zumwalt class destroyer）在建3艘後喊停，因此增建的16艘很可能都是阿利伯克級驅逐艦。

不過，增建的驅逐艦究竟會是Flight IIA型，還是擁有新SPY-6雷達與最新式神盾戰鬥系統的Flight III型，則還沒有定案。

儘管莫頓對造艦信心滿滿，但Flight III的契約談判卻面臨了意外的障礙，海軍為了想要避免超出預算，想要設定價格，但是通用動力（General Dynamics）的巴斯鋼鐵造船廠（Bath Iron Works，BIW）卻認為，萬一出現不可預測的費用，這種定價契約未免風險太大。也因此，美國海軍正在考慮，要由亨廷頓英戈爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries，HII）來打造第一艘Flight III驅逐艦。

(中時電子報)