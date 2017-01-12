不服性平會認定「性騷擾」 許博允提告敗訴確定
有「台灣演藝之父」稱號的新象文教基金會創辦人許博允，5年前擔任台北市政府顧問期間，涉嫌趁機對翁姓女聲樂家伸鹹豬手並強吻，案發後，台北市政府依據「台北市性騷擾防治委員會調查」結果，作成成立「性騷擾事件」決議，許博允不服提行政訴訟，今(12)日為最高行政法院判決駁回，全案確定。
許博允2012年8月27日前往台北市立交響樂團參觀排練，當晚與翁女等人先在餐廳聚餐，晚上10時，許和另2人搭翁女車子，轉往Pub續攤，坐在右前座的許藉帶路，多次撫摸開車的翁女手臂、肩膀、背部。到達Pub後，許又多次用手碰觸翁女的手、手臂、背部，再趁翁女起身敬酒不及抗拒之際，親吻她的臉頰，令翁女十分反感，覺得不舒服，提出告訴。
許博允則否認性騷擾，稱在車上用手指路，並未碰觸翁女，在PUB也未親吻翁女。台北市性騷擾防治委員會調查後，2012年12月17日召開大會，作成「性騷擾事件成立」決議。許博允不服提出再申訴，北市性騷擾防治委員會隔年6月5日，還是認定性騷擾事件成立，決議駁回再申訴，許還是不服提起訴願遭駁回，遂提起行政訴訟。台北高等行政法院2015年12月判許敗訴，他不服提出上訴，今日為最高行政法院判決駁回，全案定讞。
本案刑事部分，台北地院審理後，也認定許確實涉及性騷擾，法官批他身為音樂界前輩，不知檢點自身行為，竟逞一己私慾，行為不可取，依性騷擾罪判許博允有期徒刑3月，可易科罰金9萬元，全案上訴高院審理中。
(中時)
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