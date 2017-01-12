低碳慢旅 泰安溫泉季免費接駁車啟動
苗栗泰安溫泉遠近馳名，為推廣低碳旅遊，縣府推出由高鐵站往返泰安溫泉區的免費接駁公車，明天起至3月底，每週五、六、日、一行駛，歡迎遊客利用大眾運輸遊泰安、泡好湯。
苗栗縣文化觀光局今天在縣府大廳舉行泰安溫泉季免費接駁公車啟動儀式，由縣長徐耀昌偕同高鐵苗栗站站長李慧明、溫泉區旅宿業者共同剪綵，並與苗栗觀光大使「貓裏喵」一起宣傳溫泉季活動。
徐耀昌指出，苗栗泰安溫泉為水質清澈的碳酸氫鈉泉，泡過後肌膚潤滑舒爽，是相當著名的「美人湯」，備受國內外遊客喜愛，加上自然山林美景、濃厚原住民文化風情，成為票選第一的泡湯勝地，此時造訪正值大湖、泰安草莓產季，相當適合全家親子共遊。
文觀局表示，泰安溫泉是冬季旅遊熱門景點，但山區公共運輸並不發達，為推廣低碳旅遊，向交通部觀光局爭取補助，推出溫泉季免費接駁公車，自13日起至3月31日止，每週五、六、日、一，由苗栗高鐵站接駁往返泰安溫泉區，協助旅客解決到泰安泡湯的「最後一哩路」。
文觀局副局長呂岸霖說，溫泉季免費接駁車每天6班次，沿途停靠大湖酒莊、雪霸國家公園管理處、清安豆腐街、汶水老街、泰雅文物館及溫泉區內各大飯店；搭配高鐵101B雪霸接駁公車、泰安鄉公所的隨招隨停DRTS接駁車，3者串聯溫泉區交通聯外網絡，讓遊客平均1小時都有大眾運輸可搭乘。1060112
(中央社)
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