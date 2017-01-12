華師父手工米麵皮水餃大賽 今日盛大登場
水餃外型類似元寶，新年中國北方吃水餃象徵財源廣進，「華師父手工米麵皮水餃創意料理大賽」今天下午於台北盛大舉行，由上百位參賽者中脫穎而出4位決賽參賽者，挑戰以特製「米水餃」入菜製作吉祥年菜與日常便當菜2道料理。此次活動更邀請藝人田中千繪、焦志方、黃景龍與潘瑋翔擔任評審，陣容堅強。
活動現場競爭激烈，4位參賽者卯足全力創作，選手陳宜勝製作「避風塘炒蟹元寶」，新鮮螃蟹經大火快炒，加入蔥薑蒜等辛香料爆香，頓時會場香氣四溢，陳宜勝為高雄旗津人，平時為上班族喜愛利用閒暇時間做菜，旗津海產種類豐富，以港式避風塘炒蟹寓意闔家團圓，水餃象徵金銀財寶入菜，希望將團圓富貴之意分享給所有人。
奇巧食品旗下華師父品牌推出全新「打拋豬肉手工餃」與「剝皮辣椒手工餃」，有別傳統做法以特製米麵皮製作水餃，麵皮中添加5%蓬萊米，除了增加口感Q彈度外，更降低熱量與油脂，十分受女性消費者喜愛。「打拋豬肉手工餃」入口有微辣感，搭配九層塔、檸檬葉、魚露，泰式風味濃厚。
(中時)
關鍵字：華師父手工米麵皮水餃創意料理大賽
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。