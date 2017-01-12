華師父手工米麵皮水餃大賽 今日盛大登場

我要評比

港式年菜「避風塘炒蟹元寶」以大量蔥蒜爆香後，加入水餃象徵財源廣進，創意感十足。（徐力剛攝）

選手陳宜勝以新鮮海產製作「避風塘炒蟹元寶」，現場香氣四溢，讓人口水直流。（徐力剛攝）

美女選手張嘉珍以輕食方式創作餐點，「焗烤黃金餃」與「餃子沙拉」強調健康飲食。（徐力剛攝）

活動現場型男主廚潘瑋翔發表料理得獎名單，鼓勵選手餐點豐富有創意。（徐力剛攝）

水餃外型類似元寶，新年中國北方吃水餃象徵財源廣進，「華師父手工米麵皮水餃創意料理大賽」今天下午於台北盛大舉行，由上百位參賽者中脫穎而出4位決賽參賽者，挑戰以特製「米水餃」入菜製作吉祥年菜與日常便當菜2道料理。此次活動更邀請藝人田中千繪、焦志方、黃景龍與潘瑋翔擔任評審，陣容堅強。

活動現場競爭激烈，4位參賽者卯足全力創作，選手陳宜勝製作「避風塘炒蟹元寶」，新鮮螃蟹經大火快炒，加入蔥薑蒜等辛香料爆香，頓時會場香氣四溢，陳宜勝為高雄旗津人，平時為上班族喜愛利用閒暇時間做菜，旗津海產種類豐富，以港式避風塘炒蟹寓意闔家團圓，水餃象徵金銀財寶入菜，希望將團圓富貴之意分享給所有人。

奇巧食品旗下華師父品牌推出全新「打拋豬肉手工餃」與「剝皮辣椒手工餃」，有別傳統做法以特製米麵皮製作水餃，麵皮中添加5%蓬萊米，除了增加口感Q彈度外，更降低熱量與油脂，十分受女性消費者喜愛。「打拋豬肉手工餃」入口有微辣感，搭配九層塔、檸檬葉、魚露，泰式風味濃厚。

(中時)