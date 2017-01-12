《健康2.0》慶十年 推特別節目

鄭凱云慶祝節目滿10周年。（健康2.0雜誌提供）

TVBS《健康2.0》慶祝節目滿10歲，主持人鄭凱云開心笑稱，這個節目就像她的大寶貝，感觸特別深，更希望透過長壽節目，照顧大家健康！

《健康2.0》在15日當天推出特別節目，國宴御廚雷議宗獻上養生蔬菜水果籃代替生日蛋糕，預祝節目收視長紅，現場邀請四位廣受歡迎的養生專家一起慶祝。其中，營養師劉怡里以及武術教練李筱娟透露，他們的電視節目處女秀，就是獻給《健康2.0》！

劉怡里說：「10年前是Live直播節目，錄影時候超怕說錯話！」武術教練李筱娟也趁機抱怨：「主持人常常不按腳本走，上節目好比考試，超緊張！」機靈的鄭凱云馬上要求：「麻煩筱娟老師示範劈腿！」李筱娟拗不過鄭凱云，示範帥氣的劈腿，寶刀未老！

本集《健康2.0》15日晚上9點，TVBS 56頻道播出。

(中時)