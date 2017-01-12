女腎衰竭又取消中低收入 社會局同意爭取民間資源

正準備換腎的葉女（口罩者）遭取消中低收入戶資格，只好求助台南市議員林燕祝。（程炳璋攝）

從小父母離異，在家境貧困環境成長的葉姓婦女，現在也成了單親媽媽撫養一女，但她4年多前罹患重度腎衰竭，靠著中低收入戶資格的醫療優惠洗腎，好不容易今年3月將獲得換腎機會，突然被告知1月已取消中低收入戶資格，台南市議員林燕祝介入協助，台南市社會局成諾相爭取民間資源幫助。

家住永康區的35歲葉女，9歲時父母離異，母親離家後就幾乎未再聯絡，她長大也成為單親媽媽，自己照顧正在念國中的女兒，但命運多舛，4年前罹患腎病，每天花10小時洗腎四次，成了生命中的一部分，空餘時靠作手工賺錢，養活自己與女兒。

葉女去年剛申請到中低收入戶，雖沒有津貼可領，但享有醫療優惠，起碼讓她就醫負擔減輕，在她的妹妹同意捐腎下，換腎手術原訂今年3月進行，但一月份又傳來另一個噩耗。

葉女的母親最近因改嫁，母親的帳戶內被丈夫存入一筆不少費用，永康區公所查知後，1月份起取消她的中低收入戶資格，令她無力支付手術相關費用。

葉女表示，好不容易撐到換腎機會，在失去中低資格情況下，必須支付約40萬元的醫療費用，如同重燃的一線生機被潑了一盆冷水，現在正面臨換腎與否的殘酷抉擇。

永康區公所告知葉女，可透過法律途徑免除她撫養母親的義務，否則無法恢復中低收入戶資格，葉女對必須告媽媽來恢復社會補助的政策，感到錯愕不已，只好求助市議員。

林燕祝了解葉婦處境，希望公部門應視情況彈性認定，讓真正需要幫助者度過難關。

社會局人員12日到林燕祝服務處了解葉女情況，承諾將透過爭取民間資源幫忙，林燕祝也希望社會發揮愛心，發動捐款幫忙葉家。

(中時)