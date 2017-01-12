前檢察官濫用指揮權 監院彈劾

我要評比

前台北地檢署檢察官徐仕瑋因辦案稽延情形嚴重，懈怠職務，濫用檢察事務官指揮權限，經檢察官評鑑委員會決議後由法務部移送監察院審查，監院今天決定通過彈劾。

彈劾案文指出，徐仕瑋自103年1月辦理偵查業務起，至其於104年3月離職止，該期間內平均每月未結件數204.47件，相較於該期間內全署每股檢察官每月平均未結件數140.95件，其超額率約195%。

監察院說，徐仕瑋辦案存有案件稽延狀況已久，又為避免辦理育嬰留職停薪時遭到處分，於短短6日之內將大量案件交予檢察事務官辦理，復將檢察事務官所作書類率予轉製成以其名義簽章作成檢察書類，以提高報結案件數量，以檢察事務官依法院組織法第66條之3規定僅視為「司法警察官」觀之，形同徐仕瑋借「司法警察官」之手，行檢察官自己結案之實，恣意濫用對檢察事務官指揮權限，未能勤慎執行檢察官職務，影響人民訴訟權益及檢察官形象，違失情節重大，有懲戒必要。

監委說，徐仕瑋於104年3月間將大量偵字及他字等案件交由檢察事務官辦理，嚴重懈怠職務，濫用對於檢察事務官指揮權限，其廢弛職務情節重大，經檢察官評鑑委員會決議後由法務部移送監察院審查，監察院今天經彈劾審查，監委以8比3通過彈劾。1060112

(中央社)