黃小琥縱橫歌壇35年 5月首登小巨蛋
歌手黃小琥入行35年，睽違8年沒辦大型演唱會，將在5月27日首度於台北小巨蛋開唱。
黃小琥1982年因為幫姊姊代班而踏上舞台，至此就沒有離開過歌唱。黃小琥透過唱歌認識自己，也至始至終保持愛唱歌，她不僅是「PUB女王」、「滅絕師太」，也是「療癒天后」，因為對音樂的狂愛，所以一輩子只做「唱歌」這件事。
入行35年的黃小琥，睽違8年才辦一次演唱會，而且這是首度攻蛋，黃小琥也對歌迷們喊話，演唱會絕對值回票價。
她今年的重心將放在演唱會的準備上，演出中會帶來拿手的歌曲，也很期待5月27日與粉絲在台北小巨蛋相見。
黃小琥是個美食狂，因為到各地演出常有機會品嚐到各式的美食，這次準備演唱會，她不會特別減重，但會保持運動，鍛練體力。
黃小琥2017巡迴演唱會「狂」門票將於1月16日上午11時，於寬宏藝術正式開賣。1060112
(中央社)
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