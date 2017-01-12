法務部：檢視測謊規範 強化檢察官舉證

監察院認為現行測謊鑑定無統一規範，卻將結果引為刑事證據，相關機關應檢討；法務部今天表示，測謊僅為偵查程序中的一環，檢察官仍需妥善蒐集證據，會務求施測過程嚴謹。

法務部表示，測謊是刑事訴訟法所規定的鑑定方法之一，是由測謊員對受測者提問與待證事實相關問題，藉由科學儀器（測謊機），記錄受測者對各個質問所產生的細微生理變化，加以分析受測者是否下意識刻意隱瞞事實真相，並判定其供述是否真實。

法務部說，會致力強化檢察官的舉證責任，案件縱經測謊鑑定，因測謊僅為偵查程序中的一環，檢察官仍需妥善蒐集證據，避免僅以測謊作為偵辦結果的唯一依據，應一併注意有利及不利被告情形，致力於真實發現，實現正義。

法務部談到，刑事訴訟法並無測謊程序的規定，調查局與內政部警政署刑事警察局等鑑定機關，均訂有相關測謊程序規範；不過，不同測謊鑑定機關間，就測謊鑑定程序基本要件，應如何建立一致性之原則及作法，將召集相關單位共同研商評估，讓施測過程嚴謹，提高測謊鑑定的公信力。1060112

(中央社)