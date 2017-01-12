洛城高評價壽司店 近半魚肉標示不實
到美國洛杉磯壽司餐廳點壽司時，最好要求餐廳提供證明，以確認盤中飧跟想點的沒兩樣。針對當地26家獲高評價壽司餐廳所作研究發現，47%壽司用的魚肉標示不實。
法新社報導，根據加州大學洛杉磯分校（UCLA）和羅耀拉大學（Loyola Marymount University）今天發表的1項長達4年研究，洛城26家壽司餐廳提供的魚肉，近半標示不實。
主持研究的UCLA教授巴勃（Paul Barber）說：「我們買的，有一半跟我們認為的不同。」研究成果發表在「保育生物學期刊」（Conservation Biology）。
「假魚肉事件容或偶發，但我懷疑某些案例可能蓄意標示不實。只是要搞清楚問題出在供應鏈的那一個階段，有其難度。」
這項研究共同作者魏勒特（Demian Willette）指出，食品標示不實並非新鮮事，但情況如此普遍，尤其在像洛杉磯這種擁有高度識的巿場，那就令人驚訝了。
魏勒特說，在2012到2015年間進行的這項研究，針對評鑑網站Yelp和Zagat上獲高評價的26家壽司餐廳進行。
長達4年，在UCLA念生物學的學生前往各餐廳蒐集製做壽司的10種魚肉樣本，帶回實驗室進行DNA測試。魏勒特指出，測試的364份樣本中有47%的壽司標示不實。
研究發現，鮭魚幾乎可肯定沒誤標，平均每10個樣本中約僅1個標示不實；藍鰭鮪則是1次都沒標錯，「但43份比目魚、32份紅鯛魚壽司的DNA測試結果，卻都顯示出其他的魚類」。
另外，蒐集到的9份黃鰭鮪壽司中則有7份標示不實，通常用早已過度捕撈的大眼金槍魚取代。（譯者：中央社何宏儒）1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。