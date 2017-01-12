洛城高評價壽司店 近半魚肉標示不實

到美國洛杉磯壽司餐廳點壽司時，最好要求餐廳提供證明，以確認盤中飧跟想點的沒兩樣。針對當地26家獲高評價壽司餐廳所作研究發現，47%壽司用的魚肉標示不實。

法新社報導，根據加州大學洛杉磯分校（UCLA）和羅耀拉大學（Loyola Marymount University）今天發表的1項長達4年研究，洛城26家壽司餐廳提供的魚肉，近半標示不實。

主持研究的UCLA教授巴勃（Paul Barber）說：「我們買的，有一半跟我們認為的不同。」研究成果發表在「保育生物學期刊」（Conservation Biology）。

「假魚肉事件容或偶發，但我懷疑某些案例可能蓄意標示不實。只是要搞清楚問題出在供應鏈的那一個階段，有其難度。」

這項研究共同作者魏勒特（Demian Willette）指出，食品標示不實並非新鮮事，但情況如此普遍，尤其在像洛杉磯這種擁有高度識的巿場，那就令人驚訝了。

魏勒特說，在2012到2015年間進行的這項研究，針對評鑑網站Yelp和Zagat上獲高評價的26家壽司餐廳進行。

長達4年，在UCLA念生物學的學生前往各餐廳蒐集製做壽司的10種魚肉樣本，帶回實驗室進行DNA測試。魏勒特指出，測試的364份樣本中有47%的壽司標示不實。

研究發現，鮭魚幾乎可肯定沒誤標，平均每10個樣本中約僅1個標示不實；藍鰭鮪則是1次都沒標錯，「但43份比目魚、32份紅鯛魚壽司的DNA測試結果，卻都顯示出其他的魚類」。

另外，蒐集到的9份黃鰭鮪壽司中則有7份標示不實，通常用早已過度捕撈的大眼金槍魚取代。（譯者：中央社何宏儒）1060112

(中央社)