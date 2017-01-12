涂醒哲：盼國民運動中心107年春節開放
嘉義市長涂醒哲今天邀請市議員參訪嘉義市國民運動中心工地，工程進度超前，期盼明年春節可以開放給市民使用。
涂醒哲一行人參訪行程，首先由承包營造廠商簡報，介紹運動中心核心設施的主要建材及設備，有水循環系統、雙效熱回收系統等節能技術及智慧科技的運用。
涂醒哲表示，動工前，就要求建築品質與時程需如期如實，如今現場工程情況不僅如期如實，且還超前進度，應可如計畫時間完成，並期盼明年春節可以開放給市民使用。
另外，簡報中，營運廠商呈現未來的營運計畫，嘉義市政府認為，由於是提供全市民使用，必須以親民價格回饋，讓民眾在運動中心落成後，以平價的價格享受高品質、高水準服務。
嘉義市府團隊期望國民運動中心與田徑場、網球場及體育館結合成完整的運動園區，未來連通市立棒球場以及KANO棒球園區，進而形成運動軸帶，以豐富的運動設施，為市民營造優質運動休閒環境。1060112
(中央社)
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