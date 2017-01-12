澎春節機位 縣府包機及遠東第3波加班機

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澎湖農曆春節機位需求，縣府鄉親訂位服務平台共受理有3000多人登記，將以包機18個航班4000多個機位來解決。遠東航空今天宣布再增加第3波加班機，馬公增加14個航次2310個機位。

澎湖縣政府旅遊處表示，縣府訂位服務窗口平台共受理3000多人登記，其中航空公司協助已先提供136座位數，另尚有2869人尚未機位，經協調增開包機後，部分航線因航空公司運能調度或登記人數不足，無法增開包機外，縣府服務平台訂位數達99％以上。

澎湖縣政府就台澎春節疏運，邀集民航局、各航空與立委楊曜再次召開春節包機協調會，將以增開包機方式，台北6班1160座位，中馬2班280座位，高馬10班2686座位數，共協調18航班4126座位數，獲得訂位通知民眾，需在15日之前完成開票。

遠東航空今天再宣布增加第3波加班機，馬公增加14個航次2310個機位，金門增加10個航次1650個機位，13日上午8時起開放統一訂位。1060112

(中央社)