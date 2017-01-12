上菜市場過好年！財神爺新北菜市場快閃送平安米

財神在新莊市場大跳人氣日劇《月薪嬌妻》戀舞，吸引民眾觀賞。（新北市市場處提供）

財神發放平安米，民眾排隊領取。（新北市市場處提供）

迎接春節，新北市市場處即日起舉辦「2017新北菜市過好年」，邀請藝人陳德烈、女星茵茵教民眾料理年菜、推出十大市場年菜線上預購優惠等，更請到財神爺到新莊第一公有零售市場發放限量平安米，獻上新年祝福。

有別於以往財神爺跳加官的方式，財神爺伴隨著戀舞的經典歌曲現身市場，舞蹈結束後，財神爺發送滿滿年味的平安米，搶到平安米的陳媽媽開心表示「買菜送米真是賺到了！」

新北市市場處長謝俊隆表示，除了快閃活動，本週日的「新北名人逛菜市」，邀請到藝人陳德烈至新北泰山公有零售市場與民眾一起做年菜，另外1月19日於蘆洲公有零售市場也有發放平安米的快閃活動，歡迎民眾來新北傳統市場感受年味。

(中時)